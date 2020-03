Depois de, na semana passada, ter cancelado 1.000 voos devido ao surto de coronavírus, a TAP anuncia agora o cancelamento de outras 2.500 viagens. Novamente, estas medidas justificam-se com a “quebra nas reservas para os próximos meses”. Para tranquilizar os clientes, a companhia aérea vai permitir alterar a data ou o destino dos voos comprados durante este mês, sem quaisquer custos.

Esta redução total de 3.500 voos equivale a “7% dos voos programados em março, 11% em abril e 19% em maio”, refere a TAP, em comunicado. “Estas medidas justificam-se pela quebra nas reservas de viagens para os próximos meses que se tem verificado nos últimos dias”.

Estes novos cancelamentos afetam, sobretudo, “cidades nas regiões mais afetadas, sobretudo Itália”, mas contemplam ainda outros mercados europeus, como Espanha e França, “que mostram maiores quebras da procura”, e ainda alguns voos intercontinentais. A companhia aérea diz que vai contactar todos os passageiros afetados por estes cancelamentos, de forma a serem encontradas “as melhores opções e alternativas”.

De forma a garantir uma “maior flexibilidade e tranquilidade” aos clientes, a TAP está a permitir, desde ontem, que os passageiros alterem a data ou o destino dos voos marcados — para bilhetes comprados entre 8 e 31 de março –, sem quaisquer custos ou taxas. Esta isenção deixa de fora, contudo, as tarifas discount, refere a companhia aérea, sendo que o pedido de alteração da viagem tem de ser feito, no mínimo, 21 dias antes da partida.

Para a empresa, a prioridade é a “proteção da saúde dos seus trabalhadores e passageiros” e, para isso, diz estar a trabalhar com várias entidades, como por exemplo a Direção-Geral de Saúde (DGS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS). Além disso, a TAP “ativou, desde o início do surto, o seu plano de contingência, que contempla todas as recomendações e procedimentos ditados pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais”.

(Notícia atualizada às 17h23 com mais informação)