Há mais uma empresa a “voar” na TAP, que registou prejuízos de 105 milhões de euros em 2019. A transportadora área nacional tem crescido no número de passageiros transportados, tendo atingido um recorde no ano passado. Mas também pretende reforçar a aposta no transporte de mercadorias e correio aéreo. Para tal, criou uma nova companhia já nos primeiros dias do novo ano: a TAP Logistics Solutions.

A nova empresa foi constituída no dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil do ano. Tem como líder Antonoaldo Neves, o presidente da TAP, com o conselho de administração a integrar mais dois administradores: Raffael Alves e David Pedrosa.

De acordo com o registo publicado no Portal da Justiça, a TAP Logistics Solutions vai dedicar-se à “prestação de serviços postais, de transporte e recolha de documentos, produtos, encomendas, carga ou outros bens, ao nível nacional e internacional, bem como a prestação de serviços de desembaraço aduaneiro, as respetivas atividades conexas, complementares ou subordinada”.

Ao ECO, a TAP confirmou a constituição da empresa. “Um dos objetivos estratégicos da TAP é desenvolver e potenciar o seu negócio de carga e correio, como forma de maximizar a capacidade das suas aeronaves e aproveitando a sua vasta rede de destinos. Na prossecução deste objetivo e por motivos regulamentares foi constituída a TAP Logistics”, indicou a transportadora aérea. Deixou mais pormenores sobre nova empresa para mais tarde.

A TAP obteve receitas de 3.298 milhões de euros em 2019. Quase toda a faturação está concentrada no segmento de transporte de passageiros: representa quase 90% das receitas da companhia aérea, cerca de 2.914 milhões (+4,7% do que no ano anterior).

Receitas da TAP por negócio

Fonte: TAP

Quanto ao segmento de cargas e correio, trata-se do terceiro maior negócio da transportadora nacional, representando 4,5% da faturação: 137,4 milhões de euros (+2,0% face a 2018). A manutenção gerou receitas de 211 milhões.

Apesar do crescimento das receitas, a companhia aérea teve prejuízos acima dos 100 milhões de euros pelo segundo ano consecutivo. Segundo a TAP, o reforço do investimento com os novos aviões, fatores externos, como as condições no aeroporto de Lisboa, explicam as perdas avultadas.