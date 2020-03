Coronavírus. Contra-análise a Jorge Jesus foi inconclusiva

A contra análise realizada ao Jorge Jesus teve um resultado inconclusivo, noticia a Tribuna Expresso (acesso livre). O técnico português, que atualmente treina a equipa brasileira Flamengo, terá então de repetir os testes, cujos resultados deverão ser conhecidos em 24 a 48 horas.

A equipa técnica e os jogadores do Flamengo tiveram de fazer análises depois de ser conhecido que o vice-presidente do clube brasileiro estava infetado. O resultado do primeiro teste realizado a Jorge Jesus foi inconclusivo, dando um “positivo fraco”. “Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça”, adianta o Flamengo, no Twitter.

O treinador partilhou uma mensagem no Instagram onde diz sentir-se bem. O Brasil registou 234 casos positivos, de acordo com o último balanço, sendo que dois deles já estão recuperados. Na cidade do Rio de Janeiro já foi decretado o estado de emergência, nesta segunda-feira.