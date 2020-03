O Governo comprometeu-se a minimizar o impacto sonoro do aeroporto que planeia construir no Montijo, avança o Público (acesso condicionado). Para tal, vai oferecer isolamento sonoro aos moradores da Moita, município cujo parecer sobre o projeto para construir esta infraestrutura é negativo.

A medida foi anunciada pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, depois de uma reunião com o presidente da Câmara da Moita, Rui Garcia. Comprometeu-se a fazer um “trabalho suplementar” nas intervenções nas janelas, portas e terraços das zonas de residência afetadas pela construção do aeroporto, para minimizar o impacto sonoro da passagem de aviões.

O investimento nesta medida está avaliado entre os 10 a 15 mil euros por fogo. Apesar de se congratular as propostas apresentadas, o autarca reiterou que não eram suficientes para mudar o parecer negativo. O Governo necessita de um parecer positivo de todos os municípios afetados.