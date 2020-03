Endesa suspende cortes de luz e gás por falta de pagamento

A Endesa anunciou esta terça-feira a suspensão de todos os cortes de luz e gás programados devido à falta de pagamento, dadas as dificuldades que os clientes possam ter no cumprimento das obrigações, devido aos efeitos do coronavírus.

“Perante as dificuldades que podem surgir nos próximos dias para o pagamento normal das faturas, a Endesa decidiu suspender todos os cortes de fornecimento de luz e gás programados devido à falta de pagamento”, divulgou a empresa de distribuição de energia, em comunicado, esclarecendo também que reforçou a capacidade de resposta dos canais digitais, de forma a diminuir as deslocações dos clientes às lojas de Lisboa e Porto.

Seguindo as recomendações governamentais e da Direção-Geral da Saúde, a empresa decidiu implementar o teletrabalho, sempre que as funções desempenhadas assim o permitam. “Para a Endesa, a nossa prioridade neste momento é a proteção dos nossos colaboradores, clientes e fornecedores mantendo a sua capacidade de serviço e atendimento com o mesmo nível de qualidade prestado até agora”, garantiu a empresa, na mesma nota.

A informação sobre o seguimento de qualquer alteração nas medidas a tomar será distribuída, disse, através dos seus canais oficiais, apelando, ainda, para que os clientes desconfiem de qualquer informação que não seja transmitida através dos mesmos.