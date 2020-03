A Direção Geral de Saúde (DGS) confirmou esta terça-feira a existência de 117 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Com este novo balanço, o número total de doentes com Covid-19 aumenta para 448 (de 331 na segunda-feira). Há três pessoas recuperadas.

Os dados foram revelados na atualização diária do boletim epidemiológico, que inclui os números oficiais apurados até à meia-noite. Dos 448 casos confirmados pela DGS, 196 situam-se na região norte, 180 na região Lisboa e Vale do Tejo, 51 na zona Centro e 14 no Algarve.

Há também um caso confirmado nos Açores e seis detetados no estrangeiro. Segundo o briefing realizado esta manhã pela DGS, há “206 casos em internamento e 17 em cuidados intensos”, existindo ainda três casos de pessoas recuperadas.

Há ainda a registo oficial da primeira vítima mortal por Covid-19, tal como avançado na segunda-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido. A vítima mortal era um homem de 80 anos que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria e que tinha “várias comorbilidades associadas”, ou seja, fazia parte do grupo de risco, mais vulnerável aos efeitos da doença.

A maioria dos casos confirmados dizem respeito à faixa etária dos 40-49 anos, com 93 casos confirmados, seguida da faixa dos 30-39 com 88 casos.

Os dados da DGS revelam ainda para a existência de 19 cadeias de transmissão ativas, o que significa que, pelo menos, 19 pessoas foram responsáveis pelo número de casos confirmados até ao momento. Espanha (18), Itália (17), França (13) e Suíça são os alguns dos países cujos casos foram “importados” para Portugal.

As autoridades de saúde apontam para 3.259 casos não confirmados, 323 pessoas a aguardarem resultados laboratoriais e 6.852 em vigilância.

Além destes casos confirmados, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou o registo do primeiro caso de infeção de Covid-19 na Madeira. Trata-se de uma cidadã holandesa que estava hospedada num hotel no Funchal e que aguarda o resultado da contra análise. Nesse sentido, durante o briefing, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que no boletim só constam “os casos que estão no sistema e que estão inequivocamente confirmados”.

Boletim epidemiológico de 17 de março

País entrou em “fase aceleração de contágio”

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, alertou que o país entrou numa “fase de aceleração do contágio”, durante o briefing desta manhã. Por isso, adianta que o Governo está a “reforçar o número de profissionais de saúde, respondendo a todas as necessidades das instituições do ministério da Saúde. Ness sentido, o governante diz que o Executivo tem agora mais “1.800 médicos e 1.000 enfermeiros” para combater surto.

O secretário de Estado anunciou ainda que “ao longo da semana vão ser distribuídos dois milhões de máscaras e 150 mil equipamentos de proteção individual” para que os profissionais de saúde possam estar devidamente protegidos. Quanto à denúncia por parte da Ordem dos Médicos de que 20% dos infetados em Portugal são médicos, António Sales diz que “existem cerca de 30 profissionais de saúde infetados, sendo 18 médicos“, número que não batem certo com a denúncia.

O governante revelou ainda que além dos 1.145 ventiladores existentes no setor público há 250 ventiladores que foram pedidos ao setor privado. Além disso, a tutela vai estudar com o ministério da Defesa a utilização de equipamentos do exército.

(Notícia atualizada às 13h11 com mais informação)