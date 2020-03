O Governo prevê que, à entrada do território nacional, possa ser solicitado o preenchimento de uma declaração com uma série de perguntas sobre o estado de saúde de quem desejar visitar Portugal. Esta medida está incluída na decisão que impõe o controlo das fronteiras face à pandemia de coronavírus, avança a TSF, esta terça-feira.

A partir das 23h00 de segunda-feira, Portugal e Espanha fecharam as fronteiras entre si, passando a haver apenas nove pontos de passagem, que são destinados somente à circulação de mercadorias e dos trabalhadores transfronteiriços. Também as ligações aéreas, ferroviárias e fluviais com o país vizinho foram suspensas, de modo a travar a propagação do novo coronavírus.

Esta terça-feira, a TSF acrescenta que o Governo prevê ainda que possam ser introduzidos controlos sanitários à entrada do território nacional, assim como possam ser aplicados questionários sobre o estado de saúde de quem deseja atravessar a fronteira.

O formulário exige o preenchimento de dados pessoais, dados sobre o alojamento em Portugal, dados sobre o veículo e também inclui questões de saúde relacionadas com os sintomas do covid-19: febre, tosse, dores no corpo e dificuldades respiratórias. Além disso, o visitante tem de dizer quanto tempo pretende ficar em Portugal, se esteve ou não numa área infetada pela doença e se esteve em contacto com alguém com os sintomas referidos.