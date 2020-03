Coface traça metas do novo plano estratégico

O novo plano estratégico tem horizonte até 2013 e, de acordo com um comunicado do grupo segurador controlado pelo Natixis, permitirá:

Continuar o fortalecimento da gestão de risco e a disciplina de subscrição;

e a disciplina de subscrição; Melhorar os serviços e a eficiência operacional;

operacional; Investir seletivamente em iniciativas de crescimento em seguros de crédito e linhas de negócio especializadas;

em iniciativas de crescimento em seguros de crédito e linhas de negócio especializadas; Manter a solidez de balanço.

No plano financeiro, o ‘Build to Lead’ da Coface sobe a fasquia para “um rácio combinado ao longo do ciclo de cerca de 80% e um retorno médio dos capitais próprios tangíveis de 9,5%, apesar da diminuição esperada do retorno da carteira de investimentos devido às baixas taxas de juro. Por último, planeamos devolver pelo menos 80% do nosso lucro líquido médio aos nossos acionistas”, explica Xavier Durand, diretor-geral da Coface.

O plano estratégico anterior (Fit to Win) “cumpriu ou excedeu todas as suas metas”, nota a seguradora francesa explicando que “fortaleceu a infraestrutura de risco, seja na prevenção ou na gestão, recuperou a sua rentabilidade técnica num ambiente económico que se tornou, progressivamente, menos favorável. O plano de poupança de custos ultrapassou significativamente a meta de 30 milhões de euros para 2018, atingindo uma poupança anual de 48 milhões de euros em 2019, quase 10% da base de custos inicial. O rácio combinado atingiu 77,7% em 2019, bem abaixo dos 83% visados ao longo do ciclo”, detalha a o comunicado.

No âmbito do ‘Build to Lead’ a entidade implementará dois tipos de iniciativas para impulsionar o negócio: a primeira para o “core” do negócio de seguro de crédito e a segunda para as empresas especializadas, que podem alavancar suas capacidades e know how.

Estas ações supõem três caminhos estratégicos:

Simplificar e digitalizar o modelo operacional : um modelo operacional mais simples é a chave para alcançar uma melhor qualidade dos serviços, reduzindo custos e riscos de erros;

: um modelo operacional mais simples é a chave para alcançar uma melhor qualidade dos serviços, reduzindo custos e riscos de erros; Diferenciar-se através da especialização no risco e na informação : A Coface continuará a aumentar a sua subscrição de risco, as suas capacidades de informação e gestão de sinistros;

: A Coface continuará a aumentar a sua subscrição de risco, as suas capacidades de informação e gestão de sinistros; Criar valor através do crescimento seletivo: A Coface vai continuar a investir em mercados selecionados, favorecendo o crescimento diferenciado.

Assim, o ‘Build to Lead’ também terá como objetivo “desenvolver os negócios especializados (factoring, single risk e Caução e serviços de informação) que beneficiam da infraestrutura global da Coface e podem gerar oportunidades de crescimento rentável”, refere ainda a companhia.