Turismo de Portugal lança linha de apoio de 60 milhões

No dia em que o Governo anunciou um pacote de medidas económicas para fazer face ao surto de coronavírus, o Turismo de Portugal revelou o seu próprio pacote de medidas para ajudar o setor, com “recurso a verbas próprias”. Uma linha de apoio financeiro às empresas, um serviço de consultoria online e a suspensão dos reembolsos dos seus próprios programas.

A primeira “ajuda” é a criação de uma linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo, com uma dotação de 60 milhões de euros, anunciou o Turismo de Portugal, em comunicado. Para ter acesso à mesma, as empresas ou empresários em nome individual devem ter, pelo menos, dez postos de trabalho, e um volume de negócios anual ou balanço total anual inferior a dois milhões de euros, terem atividade em território nacional e certificação PME.

O montante do apoio a ser dado é calculado em função do número de trabalhadores existentes na empresa em fevereiro, multiplicado por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três meses, até ao montante máximo de 20.000 euros por empresa. Este apoio, diz a entidade, “não vence juros e é reembolsado no prazo de três anos, incluindo um período de carência de 12 meses”.

Para se candidatem a esta linha de financiamento, as empresas devem preencher um formulário que será disponibilizado nos próximos dias no Portal Business do Turismo de Portugal. A linha vai manter-se em vigor até alcançar a dotação orçamental prevista: 60 milhões de euros.

Além disso, a entidade vai disponibilizar uma “equipa de apoio técnico às empresas”, disponível num programa de consultoria online desenvolvido pelas Escolas do Turismo de Portugal, lê-se no comunicado. Ao dispor das empresas estarão 60 formadores disponíveis para identificar medidas individualizadas para cada área de negócio, contribuindo para minimizar os impactos do surto de coronavírus. As empresas interessadas em aderir a este programa devem aceder aos portais do Turismo de Portugal “Business” e “Escolas” e, novamente, preencher um formulário online.

A terceira medida anunciada pelo Turismo de Portugal é a suspensão, por 12 meses, dos reembolsos no âmbito de projetos apoiados pela própria entidade e dos programas JESSICA, Linha de Apoio à Qualificação da Oferta e Valorizar.

Todas estas medidas, criadas com recuso a verbas próprias do Turismo de Portugal, têm como objetivo colmatar os efeitos que o surto do novo coronavírus está a ter para as empresas do setor.