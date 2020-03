Os rendimentos operacionais dos serviços financeiros do grupo CTT atingiram 34,1 milhões de euros em 2019, um crescimento de 7,3 milhões de euros (+27,2%) face a 2018. De acordo com a informação do grupo relativa ao exercício de 2019, “os produtos de Poupança e Seguros contribuíram com 26,9 milhões de euros para os rendimentos operacionais” na área de serviços financeiros, um aumento de 42,1% face ao ano anterior.

“Os rendimentos do Banco CTT atingiram 62,9 milhões de euros em 2019, um crescimento de 29,3 milhões de euros (+87,2%) face ao ano anterior, beneficiando do desempenho da 321 Crédito, adquirida em maio de 2019. Excluindo o efeito inorgânico da aquisição da 321 Crédito, os rendimentos ascenderam a 41,9 milhões de euros, (+24,5%) do que em 2018”, indica o comunicado do grupo.

O Banco CTT registou um crescimento de contas abertas para 461 mil contas (+113 mil que no final de 2018) o que “evidencia a forte capacidade de angariação de mais de 450 contas por dia, a par com a continuação do crescimento dos depósitos de clientes para 1.283,6 milhões de euros (+45,2%) e do crescimento da carteira de crédito habitação líquida de imparidades para 405,1 milhões de euros (+69,9%)”, detalha a instituição.

Os CTT fecharam 2019 com um lucro de 29,2 milhões de euros, o que representa um crescimento de 35,8% face a 2018, em resultado do aumento dos resultados operacionais da empresa de correios e banca. Os rendimentos operacionais registaram um aumento de 4,6% em 2019 face a 2018, para 740,3 milhões de euros.

Para João Bento, CEO dos CTT, os resultados apresentados “confirmam que os CTT estão a seguir a estratégia acertada, diversificando as áreas de negócio e sem perder de vista o correio tradicional. 2019 foi um ano de transição, com um novo impulso e um novo rumo para os CTT, que resultou num aumento do resultado líquido. Os principais indicadores económico-financeiros mostram um crescimento sólido, a 321 Crédito está a dar um importante contributo para os resultados do Banco CTT e acreditamos que teremos bons resultados com as alterações implementadas em Espanha”.

Integrando a atividade de serviços financeiros, os pacotes de seguros (habitação, família e saúde) e produtos poupança, entre os quais poupança-reforma (PPR) são distribuídos através de promotores em agências e canais do Banco CTT.

O relatório financeiro da empresa destaca o desempenho do banco dos correios, “suportado pela evolução orgânica e pelo efeito da incorporação da 321 Crédito, dos Serviços Financeiros e também da área de Expresso & Encomendas cujos crescimentos compensaram o decréscimo verificado no Correio e Outros”.

O resultado bruto de exploração (ebitda) dos CTT aumentou 12,2% face a 2018, para 101,5 milhões de euros, sobretudo devido ao crescimento orgânico e inorgânico do Banco CTT e também dos serviços financeiros.