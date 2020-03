Seguradoras espanholas privilegiam teletrabalho

A Associação Empresarial de Seguro (Unespa) salienta em comunicado que as entidades do setor “contam com um nível de solvência que lhes permite fazer frente à situação”.

Depois do ‘Estado de Alarma’ decretado pelo governo espanhol no passado fim de semana, “as seguradoras estão a implementar protocolos de ação para manter a atenção aos segurados”, procurando conter a propagação do coronavírus (Covid-19).

“As prioridades das entidades são continuar a prestar serviços aos clientes e preservar a saúde dos seus trabalhadores”. Para compatibilizar a proteção do trabalhador com os cuidados aos segurados, “as instituições estenderam o trabalho remoto. Ao abrigo destes protocolos, a maioria dos mais de 50 mil empregados do setor estão atualmente a teletrabalhar a partir de suas casas” explica a entidade espanhola.

As seguradoras recomendam ainda que “as suas redes de distribuição atendam, na medida do possível, os clientes telematicamente. A utilização de canais telefónicos e eletrónicos de contacto nas comunicações entre cidadãos e companhias de seguros ajuda a reduzir o número de pessoas na estrada e, consequentemente, ajuda a limitar a propagação do vírus”, refere o comunicado da Unespa.

Com a declaração do Estado de Alarme, cerca de 48 milhões de cidadãos estão com restrições de circulação em Espanha. O regime de confinamento, isolamento ou de restrições de circulação já vigora em diversos países da Europa, nomeadamente Itália, Espanha, França e Bélgica, entre outros.

A indústria seguradora espanhola “tem um alto nível de solvência que lhe permite enfrentar a situação desencadeada pela pandemia da COVID-19. Especificamente, o setor excede em 2,4 vezes os requisitos dos regulamentos”, reitera a patronal.

Além disso, a Unespa reiterou que o Estado de Alarme não modifica as proteções oferecidas pelo seguro automóvel, tanto na sua forma de seguro para terceiros como no resto das garantias. “Esta declaração institucional foi feita como resultado do aparecimento de algumas informações incorretas nos meios de comunicação e redes sociais de hoje, nas quais a continuidade da proteção foi questionada”.

A Unespa reúne quase 200 companhias de seguros e resseguros que representam aproximadamente 98% do negócio de seguros no mercado espanhol.