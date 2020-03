TVI e diretor vão enfrentar julgamento no caso Banif

Por considerar que a notícia de fecho do Banif divulgada pela TVI era “falsa” e acabou por provocar uma corrida ao levantamento dos depósitos, o Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu levar a julgamento o diretor dessa estação de televisão, Sérgio Figueiredo, pelo crime de ofensa à reputação económica, adianta o Jornal Económico.

A própria TVI também vai a julgamento, por se entender que a divulgação da notícia em causa terá contribuído para precipitar o encerramento do banco. A estação televisiva, que não pediu instrução do processo, será julgada pelo mesmo crime de ofensa à reputação económica, que é punível com prisão até um ano e multa não inferior a 50 dias.

O processo diz respeito a uma notícia emitida pelo canal TVI 24, a 13 dezembro de 2015, que dava conta de que o Banif ia ser alvo de uma medida de resolução. O tribunal concluiu que esta, pela existência de indícios suficientes, “não correspondia à verdade, sendo, nesse sentido, uma notícia falsa”.