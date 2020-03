Cofina rasga contrato. Compra da TVI à Prisa falhou

Acabou o negócio da TVI. A Cofina rasgou o contrato que tinha assinado com a Prisa, depois desta ter recusado renegociar a operação que caiu perante o deteriorar o negócio. A dona do Correio da Manhã tinha dado um prazo aos espanhóis para voltarem à mesa das negociações, mas com a Prisa a rejeitar fazê-lo, a empresa liderada por Paulo Fernandes resolveu o contrato.

“Na falta de qualquer acordo relativo à modificação do contrato de compra e venda de ações representativas de 100% do capital social e dos direitos de voto da Vertix”, a Cofina informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de que a “notificação de resolução do contrato produziu os seus efeitos“.

A Cofina tinha dado “sete dias” à dona da Media Capital para renegociar o contrato, perante o deteriorar das audiências da TVI e das condições de mercado por causa do coronavírus. A Prisa respondeu rapidamente ao repto da Cofina, dizendo que considerava que “não é apropriado” renegociar o contrato de compra e venda da Media Capital.

A dona da TVI recusou, a Cofina rasgou o contrato. A “declaração de resolução funda-se, entre outros aspetos, numa inesperada e muito significativa degradação da situação financeira e perspetivas da Vertix e da Media Capital, especialmente agravadas pelo presente contexto de emergência causado pela pandemia Covid-19, e no comportamento da Prisa, que incorreu em violações contratuais graves e, por último, manifestou expressamente a intenção de não cumprir o contrato, o que afetou irremediavelmente a relação de confiança entre as partes”, diz a Cofina.

E é neste sentido que “transmitiu à Prisa o entendimento de que, mesmo no caso de a declaração de resolução vir no futuro a ser entendida como ineficaz, a concretização da aquisição prevista no contrato sempre dependeria da determinação final do valor da compensação devida à Cofina por força das referidas violações contratuais, a qual, nos termos gerais, deveria ser abatida ao preço contratualmente previsto”.

Em causa está um valor de dez milhões de euros que, apurou o ECO, está depositado numa escrow account — uma conta bancária controlada pelas duas empresas enquanto uma transação se encontra em andamento. Recorde-se que a Cofina considera que não tem de pagar este valor à Prisa como caução no negócio da compra da Media Capital, porque os mesmos “não são devidos”.

Assim que a Cofina deixou cair o negócio, a Prisa afirmou que tencionava “perseguir todas as medidas e ações contra a Cofina na defesa dos seus interesses, dos acionistas e de outros afetados pela situação criada” pela dona do Correio da Manhã. E reiterou essa mesma posição no momento em que recusou de Paulo Fernandes para voltar a rever os termos do negócio.