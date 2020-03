A Novabase vendeu à sueca Netadmin System i Sverige AB a sua participação na Collab, num negócio que envolve o pagamento de seis milhões de euros, dos quais 4,37 milhões de euros dizem respeito à tecnológica, segundo um comunicado.

Na mesma nota, a empresa informa que “foi hoje celebrado entre, por um lado, a sua subsidiária Novabase Business Solutions, detentora de 72,45% das ações representativas do capital social da Collab e os restantes acionistas da Collab (entre os quais se inclui o Novabase Capital – Fundo de Capital de Risco, detentor de 17,75% das ações), enquanto vendedores e, por outro lado a Netadmin System i Sverige AB, enquanto compradora, um contrato de compra e venda da totalidade das ações representativas do capital social da Collab”.

As restantes ações estão nas mãos dos promotores individuais da empresa, que atua na área dos ‘contact centers’, segundo indicou à Lusa fonte oficial da Novabase.

O grupo detalha, no comunicado hoje divulgado, que “a concretização da compra e venda ocorreu também na presente data, com a entrega das ações contra o pagamento de parte do preço”, sendo que o “valor inicial acordado para a totalidade das ações dos vendedores é de 6 milhões de euros (correspondendo 4,347 milhões de euros desse preço à Novabase Business Solutions), do qual 4,5 milhões de euros foram pagos na presente data (correspondendo 3,26 milhões de euros deste valor à Novabase Business Solutions)”, referiu o grupo.

A empresa compradora irá reter os 1,5 milhões de euros remanescentes, sendo que a Novabase destacou que “o preço acordado estará sujeito a ajustamentos, nos termos do contrato”.

“Devido às cláusulas de ajustamento de preço positivo ou negativo acordadas pelas partes, não é possível estimar neste momento, com precisão, a contrapartida final que possa vir a ser obtida com a transação”, informou o grupo.

A Novabase poderá ainda obter um ganho adicional (‘earn-out’) anual, por três anos, “dependente da performance da Collab, nos termos definidos no contrato”, não sendo possível, de acordo com o grupo, “estimar na presente data o respetivo valor máximo ou mínimo”.

Apesar de todas estas variáveis, a Novabase estima que possa conseguir uma mais-valia “em consequência desta transação”, entre 100.000 euros e 800.000 euros, “desconsiderando o impacto, imprevisível na presente data, das condicionantes positivas e negativas da contrapartida final, bem como do potencial ‘earn-out’”, segundo o mesmo comunicado.

A Collab emprega atualmente cerca de 60 colaboradores e gerou uma faturação de 6,5 milhões de euros em 2019.