Não é por estarmos fechados em casa, em regime de teletrabalho e isolamento social, que as preocupações ambientais devem ficar esquecidas. Aliás, devem mesmo ser reforçadas.

Em quarentena, compramos mais, consumimos mais e produzimos mais resíduos. Vemos multiplicar os sacos de lixo, temos as máquinas de roupa e de loiça a trabalhar quase sem parar. Resultado? Mais resíduos urbanos e um maior gasto de eletricidade, gás e água.

A pedido do Capital Verde, do ECO, a Quercus deixa “algumas dicas de eficiência de recursos enquanto estivermos em isolamento social”. Conheça no vídeo 10 conselhos para poupar o ambiente e a carteira.