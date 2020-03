O Presidente da República convocou o ministro das Finanças para uma reunião no Palácio de Belém, nesta segunda-feira. Marcelo Rebelo de Sousa quer discutir com Mário Centeno as consequências da crise e das medidas que estão a ser aplicadas durante este estado de emergência no orçamento, mas também a sua continuidade no cargo, adianta o Expresso (acesso pago).

Tudo apontava para que Centeno estaria de saída do Governo até ao final do primeiro semestre, mas o Presidente irá tentar travar esta decisão. De acordo com uma fonte de Belém, é importante manter a estabilidade, nomeadamente ao leme das Finanças, nesta altura de incerteza. A história parece repetir-se, já que, em 2014, a ministra das Finanças na altura, Maria Luís Albuquerque, esteve para ir para a Comissão Europeia, mas Passos Coelho decidiu que não poderia abdicar dela durante a queda do BES.

Agora, esta pandemia de coronavírus veio trocar as voltas ao Governo, tendo até atrasado o Orçamento do Estado (OE), que ainda não foi promulgado por Marcelo. O Presidente terá já acordado com o primeiro-ministro um calendário para a promulgação, que deverá fazer com que o OE só entre em vigor em abril. Economistas ouvidos pelo semanário admitem uma queda de até 8,5% no PIB este ano, sendo que a previsão mais otimista é de um crescimento de 1%.

Durante esta altura, há também mudanças na organização do Executivo para se adaptarem ao estado de emergência. Cada ministério deixa um secretário de Estado em casa, para poder substituir o ministro, se ficar contaminado. Da mesma forma, um dos ministros de Estado ficará também em isolamento, à vez, para substituir o primeiro-ministro se este ficar doente.