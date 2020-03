Hoje nas notícias: Testes, comércio online e Eurobonds

O coronavírus continua a marcar a atualidade, numa altura em que há uma corrida aos laboratórios privados para fazer testes à doença. À conta disso, entram diariamente para os cofres destas empresas 2,6 milhões de euros. E as consequências deste surto fazem sentir-se, levando as empresas a fechar portas por tempo indefinido, e a reagir à forte procura pelo comércio online. Aparte do surto, destaque para o pishing de que foram alvo o BCP, Crédito Agrícola e EDP, num golpe que pretendia ter acesso aos dados dos seus clientes.

Testes ao coronavírus rendem 2,6 milhões diariamente aos privados

Os testes de rastreio ao coronavírus estão a render, por dia, cerca de 2,6 milhões de euros aos laboratórios privados, isto numa altura em que a procura está a aumentar diariamente por parte dos utentes, mas também do Governo, com quem estes já estabeleceram protocolos. A capacidade que estes laboratórios não públicos têm é de 17.000 testes por dia, quase o dobro da reserva diária de 9.000 disponível no Serviço Nacional de Saúde (SNS), como disse a ministra da Saúde. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Empresas reagem à forte procura por comércio online

A procura por plataformas de comércio online disparou nos últimos dias devido ao isolamento social imposto pela Covid-19. “Até ao momento, o Continente tem realizado todos os esforços para conseguir dar resposta a este aumento da procura”, disse fonte oficial da Sonae, onde é preciso esperar semanas para conseguir receber as compras em casa. Mas num país com uma das maiores densidades comerciais por habitante da Europa, as redes de distribuição estão a adaptar-se à nova realidade. Leia a notícia completa no Público

SIRESP admite “praticamente mesmo nível de fragilidades” dos incêndios de 2017

Para o especialista em comunicações de emergência, Paulo Moniz, Portugal está “praticamente ao mesmo nível de fragilidades do que nos incêndios de 2017”, isto é, com os “níveis de robustez, fiabilidade e resiliência das redes de comunicações públicas” semelhantes aos daquela altura, agora devido ao surto de coronavírus. O deputado do PSD afirma ainda que as recomendações dadas após os incêndios não foram postas em prática e que essa responsabilidade é do Governo. Leia a notícia completa no Diário de Notícias

Conselho de Finanças Públicas defende emissão de Eurobons

O Conselho de Finanças Públicas considera que a emissão de Eurobonds para responder ao travão na economia causado pela Covid-19 é a melhor resposta conjunta da Europa. A proposta é defendida num artigo de opinião assinado pela presidente Nazaré da Costa Cabral, bem como pelos dois membros do Conselho Superior Miguel St. Aubyn e Carlos Marinheiro. “A resposta ao choque comum exige um financiamento conjunto recuperando-se o modelo das Eurobonds agora com a denominação coronabonds ou outra”, dizem. Leia o artigo de opinião completo no Jornal de Negócios (link indisponível)

Piratas informáticos atacam clientes do BCP, Crédito Agrícola e EDP­­­­­­­­­

BCP, Crédito Agrícola e EDP foram alvo de ataques de phishing, num golpe que pretendia ter acesso aos dados dos seus clientes, segundo o alerta feito pelo Gabinete Cibercrime da Procuradoria-Geral da República (PGR). Os ataques ocorreram a 13, 16 e 17 de março, sendo que nos dois bancos o objetivo era chegar a dados de acesso das contas dos clientes e, na elétrica, conseguir os dados dos cartões de crédito dos clientes. Para isso, foram enviados para múltiplos destinatários emails fraudulentos, em que eram anunciados falsos reembolsos. Leia a notícia completa no Público (acesso pago)