A AM Best, companhia global reputada na avaliação creditícia e informação financeira sobre mais de 15 mil seguradoras que tem em carteira, vai realizar stress tests (testes de resiliência) focados nos balanços da seguradoras, níveis de capital ajustado ao risco, portefólios de investimento, adequação em reservas de capital e outros aspetos de risco no contexto da crise desencadeada pela pandemia (covid-19).

A AM Best acredita que o setor de seguros “está mais resistente hoje às quedas do mercado financeiro do que durante a crise financeira de 2008-2009”, que colocou muita atenção no risco de liquidez. Mas, o covid-19 “é único no seu alcance e complexidade de perdas potenciais, e a incerteza quanto aos impactos de curto prazo agrava ainda mais a situação”.

Consequentemente, “os efeitos diretos e indiretos do surto podem não ser completamente compreendidos durante algum tempo”, observa a agência.

Há pouco mais de uma semana, a AM Best reviu as perspetivas (outlooks) do segmento vida/anuidade dos EUA para ‘negativo’. Nos Estados Unidos, “as condições económicas atuais são vistas como mais propensas a afetar os balanços das seguradoras de vida/anuidades do que os das seguradoras de propriedade/casamento ou saúde”, explicou a instituição.

O objetivo dos novos testes é avaliar a resiliência das seguradoras à pandemia no curto, médio e longo prazo. Os eventos que mais recentemente motivaram a AM Best a concretizar programas com esta abrangência foram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e, mais tarde, na crise de dívidas soberanas na zona euro (2010-2013), depois do colapso financeiro global de 2008.

Neste momento, “espera-se que as empresas avaliadas sejam capazes de cumprir os seus compromissos, apesar da rápida evolução da situação. Com estes próximos testes de stress, o acesso à liquidez, bem como a escalada e o vencimento dos títulos de dívida dentro das estruturas de capital das seguradoras, serão áreas adicionais de foco”, acrescenta a AM Best.

Adiante, a AM Best afirma compreender que “este é um momento difícil para as empresas produzirem informações adicionais e, como resultado, irá adiar por um mês o seu prazo para o Questionário de Rating Suplementar (SRQ) de 2019 até 1 de maio de 2020, através do seu portal de Rating de Clientes”.

Adicionalmente, a agência emitirá um questionário às entidades classificadas para determinar como as operações das seguradoras foram condicionadas pela pandemia, quais as linhas de negócio que esperam que sejam mais afetadas negativamente ou se esperam que as hipóteses ou previsões gerais se alterem.