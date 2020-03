Arrendar casa está cada vez mais caro. No ano passado, as rendas aumentaram 10,8%, com a média nacional a fixar-se nos 5,32 euros por metro quadrado, mas há 39 municípios que ultrapassaram largamente esse valor. Arrendar casa é mais caro nas duas principais cidades do país, onde os preços já ultrapassam facilmente os dez euros, e até batem nos 15 euros por metro quadrado. Em Lisboa, a Misericórdia destronou Santo António no ranking das freguesias mais caras, e no Porto, Campanhã viu as rendas dispararem 22%, embora continue a ser a mais barata para viver.

O metro quadrado do arrendamento está nos 11,96 euros em Lisboa, tendo subido 7,2% face a 2018. Mas há freguesias onde os preços são bem mais elevados, e outras onde os preços dispararam. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a Misericórdia roubou a Santo António a taça de freguesia mais cara da capital, com o metro quadrado a custar 14,49 euros. Nesta freguesia os preços subiram 8,3%, mas esta foi a nona mais baixa observada de Lisboa entre janeiro e dezembro.

No top das freguesias mais caras, Santo António aparece, agora, em segundo lugar, com um metro quadrado a custar 14,25 euros, o equivalente a uma residual subida de 1,1%, à frente da Estrela, com um preço médio de 14 euros (+14,8%). Por sua vez, as freguesias mais baratas para arrendar casa são Santa Clara, com um preço médio de 8,82 euros (+6,1%) e o Beato com uma média de 10,28 euros (+1,7%).

Em termos de subidas, a verdadeira estrela foi Marvila, onde os preços das rendas dispararam 20,7% para uma média de 10,86 euros, o maior crescimento observado na capital, enquanto a evolução menos expressiva foi registou em Campolide, onde as rendas subiram 0,6% para 12,5 euros.

Campanhã vê rendas dispararem 22%. Mas continua a ser a mais barata

Na cidade do Porto, onde as rendas subiram 12,5% para 8,83 euros o metro quadrado, também há freguesias cujos preços ultrapassam a média nacional, mas também a média da cidade. A União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde continua no topo das mais caras, com um preço de 9,5 euros o metro quadrado, equivalente a uma subida de 7,2% face a 2018, diz o INE.

Imediatamente atrás aparece a União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, com uma renda média de 9,4 euros, um aumento de 11,5%, e a União das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, com um preço de 9,33 euros, uma subida de 9,9%.

Contudo, o destaque da Invicta vai para a freguesia mais barata, Campanhã. Porque foi aqui que os preços mais subiram: 21,8% para 7,54 euros. Campanhã tem vindo a manter a tendência de freguesia mais barata do Porto para arrendar casa, mas em breve isso poderá vir a ser alterado. Ramalde aparece como a segunda mais em conta, onde o metro quadrado custa 8,09 euros.