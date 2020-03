O coronavírus também já está a afetar o imobiliário, com os investimentos a serem adiados. Por isso, o setor pede mais apoios do Estado para as empresas, nomeadamente a suspensão de penhoras. A associação que representa as empresas imobiliárias defende ainda que os bancos concedam moratórias, tal como aconteceu em Itália.

“Com o número de viagens a diminuir e com as recomendações das autoridades de saúde, é natural que a procura no imobiliário sofra uma quebra, até pela tendência global do adiamento de investimentos“, refere o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), citado em comunicado.

Luís Lima pede, assim, ao Governo “medidas específicas de proteção”, dado que “as micro, pequenas e médias empresas, em particular, terão uma maior dificuldade em assumir os seus compromissos. “Os direitos e deveres dos trabalhadores devem ser naturalmente salvaguardados, mas as empresas também, caso contrário, será impossível garantir a manutenção dos postos de trabalho existentes”, diz.

Além disso, pede uma “ação efetiva por parte do Estado junto do setor financeiro, para que a banca tenha um papel de apoio às empresas, e não de aproveitamento perante eventuais situações de incumprimento motivadas pelas dificuldades de faturação que as empresas irão enfrentar neste período”.

Para o presidente da APEMIP, “esta é uma situação inédita e, por isso, exige medidas inéditas”, sublinhando que a questão das moratórias é importante e que até já está a ser aplicada em Itália, onde foram suspensos os pagamentos das prestações de crédito à habitação.