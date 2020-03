O pagamento das prestações da casa vai ser suspenso em Itália, medida que visa combater os efeitos económicos resultantes do surto do coronavírus que abala fortemente aquele país.

Segundo a Reuters, a decisão foi assumida pela vice-ministra italiana da Economia numa entrevista à Rádio Anch’io. “Sim, será esse o caso, quer para particulares quer para famílias”, disse Laura Castelli quando questionada sobre a possibilidade dessa suspensão.

A agência de notícias explica ainda que a ABI, a associação de bancos italiana, deu conta na segunda-feira que instituições financeiras representativas de 90% do total de ativos bancários iriam oferecer moratórias de crédito a pequenas empresas e famílias que fossem afetadas pelas consequências económicas do coronavírus em Itália.

Por moratória de crédito entende-se o atraso ou suspensão do pagamentos de prestações, situação que permitirá aliviar o fardo de muitas famílias a braços com dificuldades em cumprir com os compromissos financeiros com a banca.

A decisão surge numa altura em que o número de casos de infeção e morte devido ao novo coronavírus não pára de aumentar em Itália, tendo mesmo motivado a decisão de uma quarentena nacional com vista a tentar travar a progressão da doença naquele país.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados.