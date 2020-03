O coronavírus continua na ordem do dia. A epidemia já passou as fronteiras da China e está a alastrar-se por todo o mundo, nomeadamente na União Europeia. Há milhares de infetados em vários países do globo, registando-se dezenas de casos em Portugal. Mas o panorama evolui a cada instante e torna-se difícil distinguir as informações mais recentes das que já foram ultrapassadas pelo tempo.

A pensar nisto, a universidade Johns Hopkins desenvolveu um painel interativo que permite acompanhar a informação em tempo real sobre o número de casos confirmados, de mortes e de pessoas que recuperaram, bem como em que países o surto está mais ativo. Pode acompanhá-lo aqui:

Mapa internacional da evolução do coronavírus

Fonte: Universidade Johns Hopkins

Caso pretenda obter um cenário focado na evolução da epidemia em Portugal, existe um outro painel interativo, alojado pela ESRI Portugal, que pode consultar abaixo:

Evolução do coronavírus em Portugal

Fonte: ESRI Portugal

Nota: Esta informação está a ser atualizada pelos responsáveis dos dois mapas. O ECO não tem qualquer controlo sobre a mesma.