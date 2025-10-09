ZU entrega comunicação digital ao Adclick Group

No âmbito da parceria, o Adclick Group desenvolveu uma estratégia de social media focada em engagement emocional mas também em ativação comunitária e partilha de conteúdos educativos e relevantes.

O Adclick Group e a ZU, marca de retalho da Sonae MC dedicada a produtos e serviços para animais de estimação, celebraram uma parceria estratégica. A comunicação digital da insígnia fica agora a cargo da equipa do grupo liderado por Bruno Salomão.

“Na ZU acreditamos que comunicar é muito mais do que estar presente: é criar ligações verdadeiras com quem partilha o nosso amor pelos animais. É com essa visão que damos início à parceria com o Adclick Group, uma equipa que compreende a importância de comunicar com propósito e de criar valor real para a nossa comunidade. Mais do que crescer em números, queremos crescer em significado e inspirar todos os pet lovers. Estamos, assim, convictos de que vamos levar a voz da ZU ainda mais longe, sempre fiéis à nossa essência e próximos de quem nos acompanha”, diz Catarina Inverneiro, marketing specialist na ZU, citada em comunicado.

Já Nuno Lopes, chief growth officer do Adclick Group, sublinha que esta parceria representa mais do que a gestão de redes sociais. “Estamos a criar um ecossistema digital que celebra a relação especial entre pessoas e animais, posicionando a ZU como referência de confiança e expertise no mercado português“, diz.

Neste âmbito o Adclick Group desenvolveu uma estratégia de social media desde logo focada em engagement emocional. “O nosso ADN assenta na capacidade de criar ligações genuínas entre marcas e consumidores. No mercado pet, esta conexão emocional é ainda mais intensa, pois falamos do bem-estar de membros da família”, diz Bruno Salomão, CEO do Adclick Group.

Além disso, a aposta recai também sobre a partilha de conteúdos educativos e relevantes, através de uma estratégia que “privilegia conteúdo que vá além da promoção comercial, oferecendo valor real aos tutores através de dicas de cuidados, educação animal e bem-estar pet”. Pretende-se também apostar numa ativação comunitária, visando a “criação de uma comunidade digital ativa onde os amantes de animais possam partilhar experiências, celebrar momentos e encontrar apoio especializado”.

A colaboração prevê ainda a “exploração de novas oportunidades digitais“, incluindo a integração com “estratégias de e-commerce, marketing automation e experiências phygital que conectem o mundo online com a experiência em loja”. A ZU conta atualmente com uma rede de 65 lojas físicas em Portugal.

O momento da parceria é “particularmente relevante”, considerando que o setor veterinário registou um crescimento na faturação entre 7% e 10% em 2024, “evidenciando o maior investimento dos tutores em cuidados de qualidade para os seus animais”, refere-se em nota de imprensa. A aposta na comunicação digital por parte da ZU surge assim como “resposta a uma mudança comportamental dos consumidores, que procuram cada vez mais informação, produtos e serviços online antes de tomar decisões de compra”.

A marcar a entrada do Adclick Group na gestão das redes sociais da ZU está o lançamento nas suas redes sociais de uma campanha de sensibilização para a adoção de animais com partilhas reais de quem já o fez.

“Dá a Pata” é o nome da rubrica em que marca partilha testemunhos de pessoas que se “abriram a esta experiência e explicam em vídeo de que modo transformaram a vida dos patudos mas, acima de tudo, a sua”. Ao longo do último trimestre do ano serão assim partilhados vários casos, sendo que, em 2026, a ação “regressará em maior escala”, numa altura em que a ZU “convidará a sua comunidade a dar voz aos seus exemplos de adoção”.

“Esta iniciativa reflete exatamente aquilo em que acreditamos na ZU: a comunicação deve criar ligações reais e inspirar ações que transformam vidas. É a oportunidade de partilhar histórias que mostram como a adoção muda o mundo dos pets e daqueles que lhes dão um lar”, afirma Catarina Inverneiro.

“Trabalhar com o Adclick Group permite-nos explorar estas ideias de forma criativa e próxima da nossa comunidade, dando voz a momentos genuínos e fortalecendo a ligação entre a marca e quem nos acompanha. Estamos entusiasmados por mostrar que a comunicação pode ter impacto, emoção e significado, e este é apenas o primeiro passo de muitas histórias que queremos contar juntos”, acrescenta a marketing specialist da ZU.