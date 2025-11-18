O sentido do movimento

Vivemos num tempo em que estar parado é sinónimo de estagnação. De uma morte anunciada. Atualmente, tudo deve ser ágil, renovado, disruptivo. No setor segurador, tradicionalmente prudente, a inovação tornou-se um imperativo estratégico. Seguros cyber, pet, on-demand, paramétricos, baseados em uso e telemática, RC profissional para influenciadores, e outros produtos especializados proliferam, refletindo uma pressão crescente para antecipar riscos e expetativas.

Mas nem todo o movimento traduz progresso. O verdadeiro desafio já não está em criar o novo, mas em saber quando e porquê fazê-lo. Inovar requer mais do que velocidade, exige compreensão do contexto e da realidade em que se opera.

O mercado português apresenta desafios particulares: literacia financeira limitada, rendimentos baixos e custo de vida elevado tornam o acesso a soluções de proteção financeira mais complexo. É neste ambiente que cada decisão de cobertura exige ponderação, e cada produto deve ser pensado para gerar valor tangível.

É precisamente nesse equilíbrio que a Innovarisk tem procurado posicionar-se: da reformulação do seu Seguro de Responsabilidade Ambiental ao lançamento do novo Seguro de Responsabilidade Farmacêutica, cada solução reflete o compromisso com soluções inovadoras, técnicas e relevantes para o mercado português, alinhando estratégia de produto, regulação e necessidades reais dos clientes e mediadores.

Ambos os produtos ilustram o que a inovação deve ser: um movimento com propósito, pensado para apoiar clientes em ambientes complexos e desafiadores, permitindo-lhes tomar decisões informadas e sustentáveis. A Innovarisk demonstra que é possível aliar inovação à utilidade real, equilibrando ambição e responsabilidade.

Num mercado que tantas vezes se move por impulso ou por pressão externa, a verdadeira disrupção reside em discernir o que é essencial e agir com clareza de propósito. Mais importante do que a velocidade é a direção.

A diferença entre ruído e som, entre inovação superficial e estratégica, está na consciência com que se escolhe o caminho a seguir.