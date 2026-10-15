Vanguard Properties simplifica identidade visual com a Blug
Menos elementos, mais sobriedade. A Vanguard Properties tem nova identidade visual, um projeto assinado pela Blug.
A Vanguard Properties renovou a sua identidade. O projeto é desenvolvido pela agência Blug, que que aposta numa linguagem visual a preto e branco, mais depurada e minimalista. O símbolo “VP” mantém-se, mas passa a assumir um papel mais discreto na composição.
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A nova identidade assenta num princípio de redução dos elementos visuais, privilegiando a clareza, o contraste e a simplicidade. A mudança pretende reforçar o posicionamento da promotora imobiliária num mercado que a empresa considera cada vez mais marcado pelo ruído comunicacional.
“O nosso objetivo foi olhar para a identidade anterior e retirar tudo o que não era essencial. Pode parecer contraintuitivo, mas, num mercado cada vez mais ruidoso, a perceção de uma marca depende tanto daquilo que mostra como daquilo que dispensa”, aponta Duarte Zoio, chief communications officer da Vanguard Properties, citado em comunicado.
Para o responsável, a opção por uma identidade mais sóbria procura transmitir confiança e afirmar a marca sem recurso a um protagonismo visual excessivo.
A renovação surge ao fim de nove anos de atividade da Vanguard Properties, período em que a empresa se consolidou na promoção imobiliária de segmento alto em Portugal. Segundo a promotora, a evolução reflete uma abordagem à comunicação mais centrada na atividade e nas concretizações da empresa do que nas promessas.
A nova identidade será aplicada transversalmente aos suportes físicos e digitais da Vanguard Properties, com o objetivo de assegurar uma linguagem visual coerente nos diferentes pontos de contacto com a marca.
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