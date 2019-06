O que ganham os proprietários? 4 de 11

Face ao arrendamento em geral, o Programa de Arrendamento Acessível confere vantagens como a isenção total de IRS ou de IRC sobre as rendas cobradas.

Mas também garantias reforçadas de segurança, entre as quais a existência de seguros obrigatórios (em condições mais favoráveis do que as atualmente existentes no mercado), que garantem o pagamento da renda em caso de incumprimento ou de quebra involuntária de rendimentos do arrendatário, bem como a proteção contra danos no locado.