No que diz respeito às questões remuneratórias, o decreto-lei que regula o novo lay-off remete para o Código do Trabalho, ou seja, para o regime tradicional.

No caso dos trabalhadores aos quais o contrato foi suspenso, é pago o equivalente a dois terços do seu salário, sendo 70% assegurados pela Segurança Social e 30% pelo empregador. Esse valor é, no mínimo, igual ao salário mínimo nacional (635 euros) e no máximo três vezes o salário mínimo nacional (1.905 euros).

No caso dos contratos suspensos, se o trabalhador exercer outra atividade remunerada, o salário ganho nesse âmbito é descontado dos tais dois terços referidos. De acordo com a explicação dada ao ECO por especialistas, se a remuneração dessa atividade for superior aos dois terços em causa o patrão e a Segurança Social deixam mesmo de ter de os pagar.

Já no caso dos trabalhadores aos quais foi reduzido o período de trabalho, é pago o valor salarial proporcional à carga horária mantida, sendo no mínimo o equivalente a dois terços do seu salário ou 635 euros, no caso desses 66% serem inferiores ao salário mínimo nacional.

De acordo com os advogados ouvidos pelo ECO, neste caso, a Segurança Social só paga 70% da diferença entre o valor devido pela empresa devido à carga horária mantida e os tais dois terços ou 635 euros.