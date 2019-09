As tendências futuras do coaching

Dando seguimento à apresentação das temáticas que irão ser abordadas na 3.ª Conferência Nacional de Coaching, organizada pelo Grupo Português de Coaching, da APG, dedicamos este artigo ao quarto painel daquele evento, subordinado às “Tendências futuras do coaching”.

A utilização do coaching como uma das metodologias mais eficazes da atualidade, no que diz respeito ao desenvolvimento de competências e desbloqueio do potencial das pessoas, é uma questão incontornável nos dias de hoje.

São cada vez mais as empresas, pessoas a título individual ou equipas desportivas que recorrem ao apoio especializado de um especialista em coaching, de modo a ter alguém que os ajude a alcançar os seus objetivos.

Estando nós numa fase em que o coaching já foi conquistando alguma maturidade, torna-se importante perceber que ajustes é que esta prática deve merecer de modo a poder ir ao encontro das necessidades dos dias de hoje. O estilo de vida acelerado com que nos confrontamos (e os clientes de Coaching também) tem estimulado o aparecimento de novas formas de manter o contacto entre o coach e o coachee.

Por outro lado, não podemos ficar alheados de um contexto de globalização que leva a que, cada vez com maior frequência, deslocalizemos a nossa atividade para um qualquer local do planeta. Contudo, essa deslocalização acaba por ser atenuada pelas tecnologias que, à distância de uma videochamada ou de um telefonema nos “transportam” para onde queremos.

Toda esta conjuntura tem levado a que o coaching comece a encontrar algumas respostas e adaptações, fazendo com que a distância deixe de ser impeditivo à realização de uma sessão de Coaching. Por outro lado, o facto de a tecnologia ter um papel incontornável no nosso quotidiano, faz com que existam ferramentas disponíveis para que a maior distância ou a menor disponibilidade para encontros presenciais não comprometa a realização de um processo de coaching. Deste modo, começam a surgir no mercado algumas plataformas tecnológicas que intermedeiam e facilitam essa relação.

Para podermos compreender melhor essas funcionalidades e algumas das soluções que o mercado começa a oferecer, o Grupo Português de Coaching da APG entendeu que seria útil partilhar essas tendências com os participantes desta Conferência.

Mas será que a introdução de plataformas tecnológicas para estabelecer essa relação entre coach e coachee não virá enfraquecer a eficácia de um processo tão relacional como é o coaching? Ou será que esta nova abordagem está mais direcionada para públicos mais jovens? Quais as vantagens e desvantagens de fazer coaching à distância? É possível fazer um processo de Coaching integralmente à distância ou o mesmo deve ser intercalado com encontros presenciais? De que modo pode a Inteligência Artificial ser integrada com o coaching? Para onde evoluirá o coaching nos próximos anos?

Estas e outras questões serão analisadas e debatidas com especialistas que, de uma ou outra forma, já utilizam as tecnologias como principal suporte aos seus processos de coaching. A resposta a estas e outras questões (inclusivamente as suas) poderá ser encontrada nas intervenções que estamos a preparar junto dos oradores do Painel 4. Acreditamos que este será mais um dos atrativos fortes para que se junte a nós na 3.ª Conferência Nacional de Coaching, no próximo dia 3 de outubro.

*Sérgio Guerreiro é membro fundador do Grupo Português de Coaching (GPC) e membro da direção nacional da APG