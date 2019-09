As diferentes perspetivas do coaching

A APG ocupa-se das várias áreas ligadas à gestão de pessoas, na qual se inclui o coaching.

Imagine um cubo mágico, com as suas seis faces. Uma caixinha preta cheia de cores, onde a magia acontece. Anda-se para a frente, para trás, muda-se de direção, volta-se atrás, para-se, investe-se numa outra cor. Agarra-se o momentum, envolvidos por aquela auto-motivação de que vai correr bem e que vamos chegar a um bom resultado.

Assim é o coaching, com as suas seis perspetivas: ética, profissionalização, sponsorship, investigação académica, futuro e claro está, a relação coach-coachee. Cada uma destas faces é uma dimensão em si e a interação entre elas nas arestas que as unem, confere informação importante que quando debatida chega a gerar magia colorida e entusiasmante como os cubos mágicos.

São estas perspetivas que serão debatidas, de alguma forma, na 3.ª conferência do GPC (Grupo Português de Coaching) da APG (Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas). Como sabemos, a APG ocupa-se das várias áreas ligadas à gestão de pessoas, na qual se inclui o coaching. Como tal o GPC destaca-se pela inclusividade de todos os profissionais de coaching e por todos os interessados em coaching, que respeitam os mais elevados padrões de qualidade e conduta profissional.

A 3.ª conferência organizada pelo GPC tem como objetivo explorar as várias perspetivas do coaching. Assim sendo, o evento terá vários momentos dedicados especificamente a cada uma das perspetivas:

Haverá apresentações do que está a ser feito na investigação académica;

Convidaram-se sponsors de vários mundos, isto é, pessoas que realmente contratam coaching, para que venham partilhar connosco as suas perspetivas;

Criou-se um painel destinado ao debate do reconhecimento da profissão, onde estarão presentes o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a presidente da ICF Portugal, o presidente da APG e um representante do GPC;

Haverá uma breve apresentação sobre a Código Global de Ética, da Global Alliance, que o GPC está a trabalhar para ser co signatário, juntando-se a outras instituições internacionalmente reconhecidas do mundo do Coaching, como a EMCC, AC, APECS e WBECs e, finalmente,

Existirá um painel inteiramente dedicado ao futuro do coaching.

Este vai ser um dia muito rico, cheio de partilhas e contribuições estimulantes e interessantes, onde pode alargar o seu networking nesta temática. Oportunidade única de, num só dia, visitar vários temas da atualidade do coaching entre nós, ficando por dentro do que por cá se passa.

Localizada no centro de Lisboa, no auditório 1 da Universidade Autónoma de Lisboa, esta conferência conta consigo para, mais uma vez, elevar a excelência do coaching em Portugal.

Todas as informações no site da APG, incluindo descontos early bird.

Junte-se a nós! Contamos consigo!

*Maggie João é membro da direção nacional da APG e coordenadora do GPC