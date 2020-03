Os bons cantores sabem sempre quando desafinam

A gestão de competências na era da hiperespecialização fragmentada.

Por isso, o profissional com competências, e as competências profissionais, não são, de todo, “uma espécie em vias de extensão”. Além do mais, como a competência é o “azeite” que, num vaso, permanece sempre “à tona da água”, quaisquer que sejam as voltas que se lhe der, o “profissional com competências” terá também uma muito maior acuidade crítica e a “self awareness” para, nas circunstâncias mais atípicas, poder sempre encontrar uma solução mais eficaz, para orientar a sua “bússola” para o “true north” da performance de excelência.

A atualização deste novo tipo de competências, como “pensamento crítico”, “pensamento complexo”, “flexibilidade cognitiva” e “inteligência emocional”, entre outras, permite aos profissionais de hoje, e apetrechará os de amanhã, não só com capacidades acrescidas de adaptação às ocorrências imediatas, mas sobretudo para estarem preparados para o imprevisto, para serem capazes de darem sentido ao desconexo e decidir com coragem, lucidez e integridade, perante adversidades e armadilhas crescentes.

Este novo cometimento exigirá não só um novo “mindset”, mas também um novo “skillset”; uma nova “caixa de ferramentas constituída por competências de uma complexidade cognitiva acrescida, sobretudo as do domínio das “softskills”, como aquelas que figuram no portfólio de Davos.

Num contexto socioeconómico radicalmente diverso, em que a anteriormente glorificada “áurea mediocridade” se transformou na prática dominante daqueles que não aspiram a mais do que ser apenas “suficientemente bons para não serem despedidos”, o desafio hoje está justamente nos antípodas deste tipo de práticas e, sobretudo, deste tipo de paradigmas; o verdadeiro desafio do profissional de hoje já não é, de facto, o de “cumprir a sua função”, mas o de gerar um valor acrescentado, ou seja, dar um contributo específico e concreto para que a sua performance profissional resulte em benefícios significativamente melhores para o conjunto dos stakeholders envolvidos no contexto mais amplo onde atuam.

Sem haver, hoje, essa “muleta” dos descritivos funcionais que instituiu a normatividade funcional na base dos “requisitos mínimos” como valor absoluto e legitimou a sua defesa sem rebuços de má consciência, os profissionais de hoje são, pelo contrário, desafiados a serem eles próprios a estruturarem o sentido, o significado e mesmo a substância do seu trabalho, rompendo definitivamente os estigmas da alienação da “era industrial” e “fazendo retornar o sentido do trabalho ao próprio trabalhador”.

É, aliás, a consciência desta imprevisibilidade que, em larga medida, justifica a recomendação constante dos relatórios das últimas três reuniões anuais do Fórum Económico Mundial, onde aparecem assinaladas várias competências consideradas críticas para responder aos desafios de uma nova ordem económica e social cada vez mais caótica, desordenada, volátil e incerta. Em tais contextos, já amplamente categorizados pelo acrónimo “VUCA”, já não podemos socorrer-nos da velha ferramenta da “análise do trabalho” que constituiu a base das práticas da chamada “gestão integrada de recursos humanos” herdadas da Segunda Revolução Industrial, e que tem permitido a milhões de trabalhadores fruírem esse sentimento equívoco de “segurança ontológica” por estarem a “cumprir as suas funções” e, por isso, “a mais não poderem ser obrigados”.

Aqui, e ao contrário do cenário anterior, a fragmentação dos espaços e dos contextos profissionais irá suscitar a necessidade, ou mesmo a imperatividade, de cada pessoa desenvolver e atualizar um conjunto mais ou menos vasto de competências para fazer face e responder com sucesso a desafios de complexidade e imprevisibilidade crescentes. E como a imprevisibilidade é, por definição… imprevisível, não podemos ter a segurança de definir com precisão quais são, ou quais podem vir a ser as competências requeridas para o exercício de funções, profissões ou missões que ou mudam com enorme rapidez ou que nem sequer são ainda conhecidas.

No mundo da hiperespecialização digital fragmentada e dispersa onde, como referem Richard e Daniel Susskind, “máquinas cada vez mais capazes de desempenhar tarefas humanas” tornam o conhecimento “disponível a toda a gente “ e suscetível de ser “mobilizado por um ou dois botões de computador”, a lógica que designámos anteriormente por “gestão por competências” poderá vir a ser totalmente pulverizada pelo facto de as profissões deixarem de ser concebidas como categorizações formais de agregados humanos mais ou menos homogéneos, com um corpo de conhecimentos especializados comuns, e passarem à categoria de práticas profissionais feitas por pessoas individuais, ou em pequenos grupos, num futuro em que “o avanço tecnológico está a tornar obsoleta a especialização humana” e em que “as profissões desaparecerão do centro das nossas vidas”.

Ora, é justamente no contraponto entre as orientações mais processuais em gestão de competências e as que se centram mais nas dinâmicas dos comportamentos, que encontramos talvez o sentido mais expressivo da diferença entre o que é “gerir por competências”, expressão que se adequa às práticas assentes em processos que valorizam a estabilidade das indexações mais ou menos rígidas entre portefólios de competências e grupos funcionais, e “gerir as competências”, onde a atenção se foca mais nas relações de adequabilidade entre as competências, entendidas como comportamentos ou ações, e os contextos específicos onde elas são requeridas, exercidas e validades, independentemente da sua indexação a enquadramentos estruturais específicos.

De facto, se por aquela designação entendermos a definição de portefólios de competências indexados a grupos ou famílias profissionais e/ou funcionais e organizados segundo modelos que estabelecem regras mais ou menos rígidas de precedências de carreiras e de critérios de promoções e progressões salariais, a flexibilidade que as organizações hoje exigem na gestão das pessoas já não permite a sustentação de práticas assentes seja em critérios consuetudinários, como a antiguidade na “carreira”, seja com base em processos de regulação e/ou de credenciação que, embora suportados em reconhecimentos e certificações por organismos devidamente reconhecidos e credenciados, coartam drasticamente a valorização das dinâmicas específicas dos comportamentos das pessoas quando positiva e intencionalmente orientados para contributos de excelência.

