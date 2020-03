Um ano pode ter apenas dois meses?

Bom dia, boa tarde, boa noite. (sem abraços e beijinhos). O plano continua a ser 'poucochinho', mas como será se a economia continuar fechada para lá de junho?

Para quem ainda tivesse dúvidas, ou fosse suficientemente ingénuo, ou inconsciente, a comunicação do primeiro-ministro António Costa foi cristalina: Vamos fechar para obras durante três meses, este ano louco de 2020 — para quem ‘sonhava’ com os loucos anos 20, aí está a resposta — vai ter apenas nove meses. Mas vamos admitir outro cenário? E se 2020 for mesmo reduzido aos dois primeiros meses do ano (porque todos os outros se vão perder)?

A transparência da informação e, sim, o papel dos jornalistas, são absolutamente críticos para que isto seja suportável, o pior que os decisores políticos podem fazer é mentir, criar falsas expectativas e, logo, frustrações acumuladas. O país vai parar nos próximos três meses e regressa em junho… se houver sítio para onde regressar. E se não houver? Continuaremos todos de quarentena sem prazo de validade, com uma economia fechada?

Esta sexta-feira ficamos a saber que:

O estado de emergência vai ser prolongado (pelo menos uma vez), portanto, mais 15 dias para além daqueles que já estão definidos no decreto presidencial. O país vai ficar suspenso durante três meses, portanto, em ‘lay off’ especial Já estão definidos os serviços que têm de fechar neste estado de emergência, portanto, já sabe o que poderá e sobretudo o que não poderá fazer.

Já o escrevi aqui em Editorial. O programa económico do Governo é ‘poucochinho’. E continua a ser. Se levar em linha de conta o que nos diz o primeiro-ministro, que a crise é mesmo temporária, e tem três meses de duração, então o programa é ainda mais pobre do que aparenta ser. Perante uma crise previsivelmente temporária, seria necessário um choque que não se vê, para o regresso em junho. Medidas musculadas, financiadas pelo BCE, claro, com taxas de juro próximas de zero e prazos de pagamento a perder de vista. No entanto, a mensagem é contraditória.

Depois de um conselho de ministros de horas, e do adiamento sucessivo da conferência de imprensa, admitia-se, que, desta vez é que seria. Um programa a sério, até na sequência das medidas do BCE e da Comissão europeia, que pode ler aqui e aqui. Não foi. O primeiro-ministro avisa-nos que vêm aí três meses terríveis, a economia estará mesmo fechada, não é parada, é fechada. O primeiro-ministro diz que é preciso fazer tudo para segurar o emprego e as empresas, a capacidade instalada. Mas o que está em cima da mesa não permite garantir, ou pelo menos limitar, o desastre que aí vem.

Na próxima quinta-feira, o Banco de Portugal vai publicar as previsões para 2020, serão as primeiras de uma instituição pública independentes que têm em conta o impacto do novo coronavírus. E vão mostrar que o país vai entrar em recessão profunda este ano. Mas nestes três meses vamos ter uma depressão, queda do produto acima dos 20%. Acham muito? Então, ponham na máquina de fazer contas o ‘fim’ do turismo, o encerramento do setor automóvel, a paragem das exportações, o ‘shutdown’ do consumo privado, o congelamento do investimento. Sobre o consumo público, a despesa do Estado, mas com este programa, sobra muito pouco.

Há já informações e notícias sobre despedimentos, que vão disparar nas próximas semans, e só pode. Num país de serviços, é o que temos. Não porque os empresários sejam uns malandros sem coração — também haverá, claro, como em todo o lado, a malandragem não tem classe social nem função profissional –, mas simplesmente porque não têm negócio. Como dizia o antigo ministro das Finanças, não há dinheiro. Qual é a parte desta frase que não entende?

O primeiro-ministro faz condicionar os apoios públicos à proibição de despedimento. O princípio é bondoso, mas a realidade não. E o Governo vai descobrir, com este programa, que os empresários vão preferir despedir aos apoios que lhes são disponibilizados sob a forma de dívida, à banca e ao Estado. Este caminho só é uma solução se, depois, houver economia. O Governo quer proteger o emprego e o mercado, mas para isso é preciso que haja mercado logo a seguir.

António Costa não se tem escondido atrás do Presidente, ou de Mário Centeno. Aparece, dá a cara, assume a liderança política, e isso são pontos a seu favor. Mas não chega. Esta sexta-feira, anunciou duas medidas de caráter social: o fim da caducidade dos contratos de arrendamento neste período de pandemia e a renovação automática dos subsídios de desemprego. São necessárias, são positivas, e também limitadas para uma economia fechada. Mas esta abordagem tem um pressuposto. É mesmo temporária, de três meses. E se não for?

O Estado português não vai ter dinheiro para aguentar uma economia parada para além de um prazo muito curto, três meses. Nem o BCE vai ter capacidade para nos aguentar a todos, na zona euro, com economias fechadas. Sem oferta, isto é, sem produção, e com dinheiro a circular, a inflação só poderá disparar, porque os cidadãos vão continuar a consumir, pouco, mas o suficiente para pressionar os preços. Queremos transformar a zona euro (não é só um problema português) numa enorme Venezuela?

É preciso recordar que o problema que vivemos hoje é de saúde pública, tem origem num vírus, um novo coronavírus, não resultou, como em 2008, dos buracos do sistema financeiro, o americano desde logo. E por isso a resposta com dinheiro não chegará, por maior que seja o envelope, se a economia permanecer fechada. É preciso encontrar uma resposta para a pandemia, uma vacina. Mas volto ao cenário inicial? E se a pandemia não estiver contida, de facto, em finais de maio? O que vamos fazer?

Uma economia de guerra, como se designa aquela que estamos a viver, pressupõe isso mesmo, a existência de economia. Mas se o país está em quarentena, em estado de emergência, não haverá economia. Nem sequer de guerra. Nem empresas nem trabalhadores.

Em simultâneo com um pacote de apoio às empresas, drástico e direto, a melhor forma de combater o desemprego, o Governo tem de se preparar o país para outro cenário, o do regresso ao trabalho mesmo num contexto em que a pandemia ainda não está ultrapassada. Porquê? Porque se não houver um regresso ao trabalho, à produção, seja qual for o modelo necessário, com mais teletrabalho, com mais proteção dos trabalhadores, com outra organização, dentro de seis meses, o país vai morrer à fome, com falências e desemprego que não nos passa pela cabeça, nem conseguimos imaginar. Demasiado pessimista? Quem, há um mês, admitia que hoje estivéssemos todos em casa?