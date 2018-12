A tarde num minuto

Os socialistas propõem quatro escalões de tributação dos rendimentos prediais, com uma taxa tanto mais baixa quanto maior for o prazo do contrato. Mas recuaram e já não impõem qualquer limite às rendas.

Foram lançados concursos para apoiar contratação de profissionais altamente qualificados nas micro, pequenas e médias empresas do Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Apoio é de 25,5 milhões.

O Governo apresentou, esta segunda-feira, o Balcão Único do Emprego, projeto que inclui o lançamento de um novo portal do IEFP e a criação da figura do Gestor+.

Desde o início do ano, já foram fabricadas mais de 273 mil unidades, representado um crescimento homólogo de 70,4%. Em novembro, a produção automóvel também aumentou, sobretudo nos veículos pesados.

O espaço vai contar com a “presença dos vários serviços” do município, “que não eram frequentes nas lojas do cidadão”, como por exemplo a EMEL, explica Fernando Medina.