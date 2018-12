A antiga estação de correios dos CTT, situada na Rua da Palma, vai ganhar uma nova vida. O imóvel com 4.500 metros quadrados foi vendido no início do mês à Clink Hostels e vai transformar-se no maior hostel do país. Com esta venda, a empresa dos correios obteve uma mais-valia antes de impostos de 8,5 milhões de euros.

O edifício situados nos números 236, 237 e 238 da Rua da Palma, que liga o Intendente ao Martim Moniz, foi vendido no dia 5 de dezembro à Clink Hostels por um total de 10,3 milhões de euros, anunciaram na altura os CTT, em comunicado.

Numa altura em que o turismo na capital é cada vez mais intenso, este imóvel vai transformar-se no maior hostel do país, dado que a Clink Hostels está focada em criar uma “cadeia de hostels divertidos, sociais e criativos no coração de algumas das cidades mais excitantes da Europa”.

A empresa “oferece aos jovens viajantes alojamento acessível no centro da cidade e em edifícios únicos”, tais como um tribunal vitoriano, uma associação de estudantes em Londres ou um antigo laboratório em Amesterdão. Com esta compra, os viajantes poderão pernoitar num antigo prédio de correios, numa das capitais mais visitadas atualmente pelos turistas.

“Lisboa é um dos destinos mais badalados do mundo e mal podemos esperar para a Clink esteja presente”, diz Niall O’Hanlon, diretor de aquisições da Clink Hostels, citado em comunicado. “Acreditamos que a Clink será uma ótima opção de alojamento nesta cidade vibrante e uma adição valiosa para a oferta de alojamento para jovens na cidade”.

A venda do edifício foi assessorada pela Worx e, da parte de Alberto Henriques, da consultora, “Lisboa é neste momento um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, sendo normal a procura por parte operadores e investidores hoteleiros por ativos desta natureza”.