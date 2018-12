O atual diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) vai substituir Maria José Morgado no cargo de procurador-geral Distrital de Lisboa, depois da sua jubilação e de o Conselho Superior do Ministério Público ter reunido esta terça-feira.

“O Conselho Superior do Ministério Público deliberou nomear, em comissão de serviço, para o lugar de procurador-geral distrital de Lisboa o procurador-geral adjunto Amadeu Guerra”, confirmou a Procuradoria-geral da República à agência Lusa.

Amadeu Guerra ia terminar o mandato no DCIAP em março de 2019, tendo iniciado funções em 2013, sucedendo a Cândida Almeida.