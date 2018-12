Depois de quatro décadas no Ministério Público (MP), Maria José Morgado jubila-se do cargo de procuradora distrital de Lisboa e é substituída esta terça-feira, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

Aos 67 anos, o requerimento de jubilação da magistrada, que superou os requisitos legais exigíveis com os seus anos de serviço, foi já aprovado pelo CSMP. Desta forma, a magistrada continua o seu trabalho, mas evita um desconto de 11% da Caixa Geral de Aposentações, com a entrada do novo Estatuto do Ministério Público.

O CSMP deverá apontar agora um substituto para o cargo da magistrada, conhecida pelo seu trabalho ativo contra a corrupção. Maria José Morgado tomou posse como procuradora distrital de Lisboa em janeiro de 2016, por indicação de Joana Marques Vidal, na altura procuradora-geral da República.

A sua carreira ficou marcada pelo caso Apito Dourado, cujo processo coordenou, e pela passagem pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, onde foi diretora e se dedicou ao combate à criminalidade económico-financeira, e investigou alguns dos principais casos judiciais dos últimos 10 anos.