As entidades financeiras especializadas estão a “roubar” negócio à banca. Isto porque metade do crédito ao consumo já é contratado diretamente nas lojas, escreve esta terça-feira o jornal Público (acesso condicionado). O crescimento é explicado pelos acordos destas empresas com as grandes cadeias de distribuição, que asseguram ao mesmo tempo a venda dos produtos e do crédito para os comprar.

De acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro do Banco de Portugal, o peso dos sete maiores bancos nas novas operações de crédito a particulares é cerca de 50%, o que compara com cerca de 90% nos outros segmentos. A publicação explica que as pessoas optam por fazer já metade dos contratos de crédito nos pontos de venda dos produtos ou serviços, o que retira muitas vezes aos consumidores a compreensão de todas as condições dos empréstimos.

Adianta ainda que uma parte substancial das novas operações de crédito ao consumo é feita por instituições pertencentes a grupos internacionais.