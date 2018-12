A empresa Talkdesk, que desenvolve software baseado em cloud para centros de contacto, e que é o mais recente unicórnio fundado por portugueses, vai alargar a sua atividade em Portugal. Depois de Lisboa e do Porto, a empresa vai instalar um laboratório TDX, já em 2019, no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, adianta a empresa em comunicado.

Uma inauguração estratégica já que o laboratório vai ficar sediado junto “a um dos maiores polos de engenharia do país” e vai contar com uma parceria com a Universidade de Coimbra. Já no próximo ano, o objetivo da empresa passa por contratar 100 engenheiros especialistas em áreas de conhecimento estratégicas como a inteligência artificial, analytics e machine learning“.

“A inovação é um dos pilares estratégicas da Talkdesk, pois é o que nos permite crescer e liderar o nosso setor. Decidimos, por isso, lançar o TDX em Coimbra, focado nas áreas de inteligência aplicadas à área de contact center“, diz Marco Costa, diretor-geral da Talkdesk para a Europa, Médio Oriente e África.

O laboratório da Talkdesk vai também permitir à Universidade de Coimbra potenciar o conhecimento desenvolvido, nomeadamente através de projetos de investigação. O reitor da instituição de Ensino Superior, João Gabriel Silva, reconhece que “esta parceria com uma empresa que quer traçar as tendências do seu setor é um desafio para os nossos estudantes e investigadores que têm, desta forma, mais uma oportunidade de criarem o futuro”.

Em setembro de 2019, o programa Tech Dojo vai ser também acolhido no novo laboratório e pretende recrutar recém-licenciados para integrar as equipas de desenvolvimento da empresa.