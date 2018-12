Trotinetas da Lime já conquistaram 53 mil fãs em Lisboa

A aplicação de trotinetas elétricas Lime garante ter 53 mil utilizadores registados em Portugal. O número foi conquistado em “apenas dois meses” e, de acordo com o relatório global de fim de ano da empresa, os portugueses “são os que apresentam a taxa mais elevada” na escolha da trotineta “para se deslocarem para o trabalho e universidade”.

“A Lime, plataforma líder em mobilidade sustentável, encerra 2018 com um balanço positivo em Lisboa, cidade onde opera desde outubro. Em apenas dois meses, 53 mil utilizadores escolheram as trotinetes elétricas da marca como forma de se movimentarem na cidade”, refere a empresa num comunicado.

"A Lime encerra 2018 com um balanço positivo em Lisboa. Tem trabalhado em estreita parceria com as autoridades.” Lime Relatório global de fim de ano

No mesmo relatório, a Lime indica que “tem trabalhado em estreita parceria com as autoridades em Lisboa para desenvolver uma solução que se enquadre nas necessidades únicas de mobilidade da cidade”. Mas não faz referência à cidade de Madrid, que baniu este tipo de serviços no final de outubro.

Parcialmente detida pela Uber, a empresa tem operações na cidade de Lisboa desde 4 de outubro, foi a primeira empresa a pôr trotinetas elétricas nas ruas da capital portuguesa e também quer lançar o serviço no Porto. Desde que a Lime começou a operar, duas outras empresas — a Hive e a Voi — arrancaram com operações no mesmo mercado. E, de acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, existem mais de uma dezena de empresas interessadas.