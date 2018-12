Hoje nas notícias: Greves, mobilização dos pais e Autoeuropa

Os professores lançaram um ultimato ao Governo para voltar a abrir as negociações e ameaçam bloquear o ano letivo. Os pais querem ver a guerra sanada na Educação e prometem mobilização. As greves no país também aumentaram. Com o Executivo de António Costa, as paralisações duplicaram relativamente ao executivo anterior.

Banco de Portugal vai buscar 100 milhões às caixas agrícolas

O Grupo Crédito Agrícola pode vir a extinguir o Fundo de Garantia do Crédito Agrícola e transferir cerca de 100 milhões de euros para o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) do setor, avança do jornal Público. O objetivo passa por harmonizar a almofada que protege os depósitos. Em caso de necessidade, o FDG passa a reembolsar os clientes com depósitos até 100 mil euros. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Greves na Função Pública duplicam no Governo de Costa

O Jornal de Notícias fez as contas e concluiu que as greves na Função Pública são já o dobro durante esta legislatura, em comparação com o Governo de Passos Coelho. Só este ano houve 173 paralisações. Estão marcadas mais ainda e os sindicatos acusam o Governo de falta de diálogo. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (edição impressa).

Pais mobilizados para acabar com guerra na educação

A Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) vai avançar com uma campanha para tentar travar a guerra instalada na Educação, escreve o Diário de Notícias. Ações vão passar por pedidos de reuniões com o Ministério da Educação e sindicatos, idas às escolas para sensibilizar professores e publicação de comunicados dirigidos à opinião pública. A proposta vai ser discutida na próxima reunião da confederação já em janeiro, numa altura em que os professores lançam um ultimato ao Governo e ameaçam bloquear o ano letivo. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

PS e PSD reclamam louros no pacote fiscal das rendas

Depois de uma maratona de votações que culminou com a aprovação de reduções de taxas de IRS para contratos de longa duração e benefícios fiscais para o arrendamento acessível, PS e PSD reclamam o papel do partido na elaboração das medidas. Na verdade, sem este acordo entre os dois partidos o pacote não teria passado já que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estavam contra a redução de impostos para os proprietários. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Autoeuropa falha meta de 240 mil carros em 2018

A fábrica de Palmela tinha o objetivo de produzir este ano 240 mil carros, mas o objetivo vai falhar. Em dezembro, as greves arrastaram-se e, até novembro, a Autoeuropa tinha produzido 205 mil carros. Significa isto que precisaria de produzir 35 mil veículos este mês para que meta estabelecida fosse alcançada. Com os turnos e com as paragens previstas, a produção para dezembro deverá chegar aos 20 mil veículos. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios.