O Banco de Portugal, que gere dois fundos de garantia de depósitos, poderá ir buscar mais um às caixas agrícolas. Em causa, uma transferência de 100 milhões de euros do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola — que deverá ser extinto — para o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) do setor, escreve esta quarta-feira o Público (acesso condicionado). A medida deverá fazer com que, em caso de dificuldades, o FGD possa reembolsar os clientes com depósitos até este valor.

De acordo com o jornal, a solução tem como objetivo colocar todos os clientes bancários com depósitos até 100 mil euros constituídos em Portugal “debaixo do mesmo chapéu”. A medida, avança a publicação, estará em preparação pelo BdP há já vários meses.

O supervisor gere já dois fundos de garantia de depósitos: o FGD é o maior dos dois e, a 31 de dezembro de 2017, contabilizava recursos de 1,546 mil milhões de euros. O dinheiro deste fundo é gerido pelo Banco de Portugal e conta com participações da quase totalidade das instituições bancárias autorizadas a operar em Portugal, sejam bancos públicos ou privados.