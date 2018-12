O maior IPO de sempre na bolsa de Tóquio até agora não fica na história pelas melhores razões. As ações da unidade de comunicações móveis do grupo SoftBank tombaram mais de 14% na estreia em bolsa, nesta quarta-feira. Apetite dos investidores foi travado por uma recente interrupção do serviço e pelos receios relativamente à sua exposição à fabricante chinesa Huawei.

As ações do SoftBank Corp terminaram o primeiro dia de negociação na bolsa japonesa nos 1.282 ienes, 14,5% abaixo dos 1.500 ienes do preço estabelecido na Oferta Pública Inicial (IPO).

A unidade comunicações móveis do SoftBank, grupo que integra também a telecom norte-americana Sprint, conseguiu angariar 2,65 biliões de ienes (cerca de 20,7 mil milhões de euros) com este IPO e aumentou mesmo a colocação de ações em 160 milhões para responder à forte procura, noticiou a Reuters. Valores que tornaram esta operação na maior alguma vez realizada no Japão e um pouco atrás do valor angariado na entrada em bolsa do Alibaba, em 2014.

O saldo deste IPO é, contudo, para já negativo e atípico no mercado acionista nipónico. Dos 82 IPO realizados este ano, faz parte do grupo de apenas sete que se estrearam abaixo do preço da oferta.

Contudo, durante o período da oferta, a empresa sofreu alguns reveses. Um deles foi uma rara interrupção do serviço a nível nacional. Outro, foram os desenvolvimentos em torno da Huawei. O SoftBank é a empresa que mais está exposta à fabricante de telemóveis chinesa. Entretanto, a empresa japonesa já adiantou que pretende substituir os equipamentos fornecidos pela Huawei por outros fornecedores, num processo que contudo promete ser demorado e dispendioso.