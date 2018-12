Revista de imprensa internacional

O Facebook volta a estar envolto em polémica. Documentos dão conta de que a rede social voltou a dar acesso aos dados pessoais dos utilizadores a empresas de Silicon Valley e outras. Por cá, na União Europeia, França vai avançar com um imposto de 23% sobre as gigantes tecnológicas.

Le Figaro

França cria imposto digital

França vai criar um novo imposto de 23% sobre as gigantes tecnológicas que poderá vir a incluir uma taxa sobre a venda de dados privados e as receitas de mercados online. Não estava previsto que o imposto surgisse tão cedo, mas vai ser implementada já a partir de janeiro, depois das concessões do presidente Emmanuel Macron aos ‘coletes amarelos’. O Governo espera que a medida venha a gerar 500 milhões de euros aos cofres franceses. Leia a notícia completa em Le Figaro.

The New York Times

Documentos internos do Facebook revelam que a rede social deu acesso aos dados pessoais do utilizadores a empresas como a Microsoft, a Amazon e o Spotify, ao longo dos anos. Nos mesmos relatórios é possível verificar como os dados pessoais se tornaram a mercadoria mais valorizada da era digital, negociada por empresas poderosas de Silicon Valley. Leia a notícia no The New York Times.

CNN

Fundação Trump dissolvida entre acusações de abusos

A fundação do presidente norte-americano, Donald Trump, chegou a um acordo com a procuradora-geral de Nova Iorque para que seja dissolvida com acompanhamento judicial. Em causa acusações de que Trump e os filhos violaram leis de financiamento de campanha e aceitaram um donativo de um grupo que apoiava a, na altura, procuradora-geral da Florida, Pam Bondi, em 2013. A instituição estava a ser investigada desde 2016. Leia a notícia completa na CNN.

Folha de S. Paulo

Bolsonaro critica pacto de migração e diz que vida em França se tornou insuportável

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou o pacto mundial da ONU sobre a migração. Apesar do atual Governo ter subscrito o texto, Bolsonaro garante que vai revogar a participação do país logo que assuma o cargo. O presidente brasileiro usou ainda o exemplo de França para dizer que se “tornou insuportável” viver em algumas zonas do país devido à migração. Leia a notícia completa na Folha de S. Paulo (acesso livre).

Tech Crunch

IPO do Softbank Group começa atribulada

A oferta pública inicial (IPO, na sigla inglesa de Initial Public Offering) do SoftBank Group arrancou de forma atribulada. Começou bem, mas depressa inverteu a tendência, com os títulos da empresa a caírem 14,5% na Bolsa de Valores de Tóquio. Contudo, e apesar das perdas no primeiro dia de negociações, esta continua a ser uma das maiores operações de todos os tempos. As ações iniciaram a valer 1.463 ienes – abaixo dos 1.500 que a empresa havia definido para o preço da IPO – mas encerraram a negociação a valer 1.282 ienes. Leia a notícia completa em Tech Crunch (acesso livre, conteúdo em inglês).