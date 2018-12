E-Toupeira. Afinal, decisão instrutória é esta sexta-feira

A decisão da fase instrutória do processo e-Toupeira volta a ser adiada para esta sexta-feira, 21 de dezembro. A leitura da decisão estava marcada para esta quinta-feira, dia 20. É a segunda vez que é a a decisão é adiada, depois de a juíza Ana Peres ter iniciado o debate instrutório no passado dia 3 de dezembro, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa.

A decisão da fase de instrução decide se o caso segue ou não para a próxima fase — a de julgamento. A SAD [Sociedade Anónima Desportiva] do Benfica e o seu ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves estão acusados de 30 e 79 crimes, respetivamente, no âmbito deste processo.

No arranque do debate instrutório, o Ministério Público (MP) alegou e pediu a ida de todos os arguidos a julgamento. O procurador Válter Alves, responsável pelo despacho de acusação do processo, disse que “dificilmente nos casos de corrupção a prova colhida é tão vasta e cristalina”, para sustentar a acusação.

A prova produzida em sede de instrução “não permitiu afastar a indiciação que resultava já do inquérito”, sustentou o procurador, responsável pela acusação deste processo.

Para o procurador do MP, Luís Filipe Vieira tinha conhecimento dos pedidos de convites e das camisolas do clube o que se prova, como descreve a acusação, através da troca de e-mails entre o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves e o presidente da SAD do Benfica.

A defesa da SAD encarnada considerou, por sua vez, a acusação do Ministério Público como uma “salgalhada”. “Não há evidência de que a Benfica SAD disso soubesse. Dos autos não vejo, mas não há evidência que a Benfica SAD soubesse”, disse Rui Patrício, um dos advogados de defesa, já perto do final do debate instrutório. “E estes convites… É o que acontece noutros clubes. Até estão nos regulamentos da Liga”,afirmou o advogado da Morais Leitão.

A fase de instrução do e-Toupeira arrancou no dia 13 de novembro, depois de ter sido requerida pelos quatro arguidos do processo, incluindo a SAD do Benfica. Foram ouvidas várias testemunhas arroladas pelos arguidos, nomeadamente pelo antigo assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves e pela Benfica SAD, entre elas os dirigentes da SAD Domingos Soares de Oliveira e Ricardo Gaioso Jorge Ribeiro e Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica.