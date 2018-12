A nacional Sonae Sierra aliou-se a um promotor eslovaco para adquirirem três centros comerciais em Espanha, anunciou a empresa em comunicado. Na prática, a Sonae Sierra já era gestora destes imóveis, mas em conjunto com outra empresa que, com esta compra, troca de lugar com o empresário eslovaco. A operação, que ascendeu a 485 milhões de euros, envolve três shoppings em Sagaroça, Camargo e Baracaldo.

“A Sonae Sierra e o promotor imobiliário eslovaco Peter Korbačka criaram uma parceria estratégica para a aquisição dos centros comerciais GranCasa (Saragoça), Valle Real (Camargo) e Max Center (Baracaldo), em Espanha”, lê-se no comunicado. Estes três ativos eram detidos pelo Sierra Fund, fundo gerido pela Sonae Sierra, e pela CBRE Retail Property Fund Iberica, fundo gerido pela CBRE Global Investors, cada um com uma participação de 50%. Mas era a Sonae Sierra quem os geria.

Com esta venda, Peter Korbačka passará a deter uma participação de 87,5% e a Sonae Sierra a restante parte, o equivalente a 12,5%. O fundo da CBRE Global Investors troca, assim, de posição com o empresário eslovaco.

“Espanha é um dos mercados mais sólidos do setor imobiliário na Europa. Estamos muito satisfeitos com a aquisição de um portefólio de centros comerciais consolidados e dominantes em três das cidades mais ricas do norte de Espanha. Adicionalmente, termos um parceiro como a Sonae Sierra deixa-nos confiantes sobre o sucesso deste investimento“, diz Peter Korbačka, citado em comunicado.

Enquanto compra em Espanha, tem vendido em Portugal. No início do ano, o Sierra Fund vendeu o Albufeira Shopping e o Centro Comercial Continente de Portimão ao CA Património Crescente, numa venda que rendeu 35 milhões de euros. Também no final do ano passado, o Maiashopping e o GuimarãeShopping passaram para as mãos da seguradora Ocidental.

(Notícia atualizada às 12h58 com mais informação)