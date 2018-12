O Presidente da República deu o seu aval ao Orçamento do Estado (OE) para 2019, o último da legislatura. Mas, se no OE 2018 o pedido de Marcelo foi que fossem evitados riscos de eleitoralismo, neste o Chefe de Estado mostrou-se preocupado com o cenário económico “mais generoso” do Governo.

Primeiro, as razões “fundamentais na perspetiva do interesse público”:

“ Complexa situação externa ” – o Presidente tem falado da difícil conjuntura internacional, nomeadamente, nos receios em torno nos populismos.

” – o Presidente tem falado da difícil conjuntura internacional, nomeadamente, nos receios em torno nos populismos. “ Valor da estabilidade política ” – Marcelo tem criado um clima de paz política, num contexto de uma solução governativa de esquerda, na qual poucos acreditavam desde o início.

” – Marcelo tem criado um clima de paz política, num contexto de uma solução governativa de esquerda, na qual poucos acreditavam desde o início. “ Permanência do caminho nacional no tocante ao controlo dos défices orçamentais e decorrente da preocupação com a redução da dívida pública ” – Ainda esta sexta-feira o ministro das Finanças admitiu que o défice deste ano possa ficar abaixo dos 0,7% previstos no OE. Para 2019, está projetado um défice de quase zero (0,2%).

” – Ainda esta sexta-feira o ministro das Finanças admitiu que o défice deste ano possa ficar abaixo dos 0,7% previstos no OE. Para 2019, está projetado um défice de quase zero (0,2%). “ Credibilidade alcançada e que deve ser preservada e reforçada nas instituições financeiras internacionais ” – Nesta legislatura Portugal evitou sanções da Comissão Europeia, saiu do Procedimento por Défices Excessivos e o rating da dívida portuguesa já saiu de lixo em todas as agências de notação financeira.

” – Nesta legislatura Portugal evitou sanções da Comissão Europeia, saiu do Procedimento por Défices Excessivos e o rating da dívida portuguesa já saiu de lixo em todas as agências de notação financeira. Dúvidas de constitucionalidade – O Presidente diz não ter dúvidas que justifiquem um pedido de fiscalização preventiva.

Segundo, os recados: