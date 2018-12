A manhã num minuto

Vão ser disponibilizados equipamentos em grandes superfícies comerciais para a recolha destas embalagens. Prémio será definido por despacho pelo ministro do Ambiente.

O Banco de Portugal recebeu 3.876 pedidos de autorização daqueles que pretendem ser intermediários de crédito desde o início do ano, até 22 de dezembro.

O ministro da Energia russo tentou tranquilizar os investidores, dizendo que o mercado será mais estável no primeiro semestre de 2019 e garantido que os produtores estão prontos a tomar novas medidas.

A sua próxima entrevista de trabalho pode ser assim: à meia-noite, em casa, no intervalo do cinema ou em qualquer outro lugar. Do outro lado da “mesa”, as perguntas vêm – imagine só – de um robô.

O Diário de Notícias vai passar a sair ao sábado já a partir da próxima edição, depois de meses a ser publicado ao domingo. Vendas obrigam a esta mudança.