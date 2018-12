A Abreu Advogados assessorou o grupo francês LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE no processo de compra da Belmont, empresa proprietária de hotéis em 24 países que detinha espaços emblemáticos como o Reid’s Palace, no Funchal, e o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Esta operação foi assessorada pela sócia da área de prática de Direito Fiscal, Alexandra Courela, pelas associadas Susana A. Duarte e Sara Soares, e pelo legal trainee Francisco Granjo.

O negócio avaliado em 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros) permitirá à Moët Hennessy Louis Vuitton reforçar a presença no setor da hotelaria de luxo.