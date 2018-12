Cada vez mais pessoas fazem as suas compras online, e a corrida aos presentes neste Natal fez com que a Amazon atingisse um pico de vendas. Muitos dos clientes optaram por subscrever ao serviço Prime que permite, por exemplo, receber mais rapidamente as encomendas em casa, de forma a assegurar que os produtos chegam a tempo das festividades.

“Esta temporada foi a melhor até agora”, indicou Jeff Wilke, responsável pelo consumo global da Amazon, citado pelo Business Insider (acesso livre/conteúdo em inglês). Foram dezenas de milhões de clientes aqueles que decidiram tornar-se membros Prime, incluindo através do período de teste grátis. Para estes, a Amazon enviou mil milhões de produtos na quadra natalícia, nos Estados Unidos.

Os membros Prime podem escolher gratuitamente receber as encomendas no mesmo dia, em um dia ou em dois. A Amazon indicou até que a última encomenda que chegou a tempo na véspera de Natal foi entregue às 23h30, e incluía um kit da Lego, um cartão da Hallmark e ainda champô.

A empresa liderada por Jeff Bezos registou o maior número de produtos vendidos globalmente de sempre, impulsionada pelo número crescente de pessoas que escolhem a comodidade de comprar a partir de casa, e a garantia de que as encomendas serão entregues a tempo do Natal.

Na lista dos produtos que mais se venderam encontra-se opções para todas as idades. Entre eles, o novo Echo Dot, dispositivo com a assistente virtual Alexa, as bonecas LOL, roupas e acessórios da Carhartt e headphones sem fios da Bose. As vendas dos dispositivos da Amazon também cresceram, milhões em relação ao ano anterior.