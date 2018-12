Revista de imprensa internacional

O Brasil poderá demorar uma década para registar níveis de desemprego semelhantes aos anteriores da crise. Os dados são do banco central que aponta para uma taxa de crescimento da economia de 2,5% para 2019. Em Espanha, o Governo de Pedro Sánchez continua empenhado no combate à precariedade. O Conselho de Ministros prepara-se para aprovar uma medida de agravamento dos descontos para a Segurança Social para contratos iguais ou inferiores a cinco dias.

ANSA

Sismo de 4,8 na zona costeira junto ao vulcão Etna

Um sismo de magnitude 4,8 na escala de Ritcher abalou esta madrugada a zona costeira junto ao Monte Etna, na Sicília. Segundo as autoridades italianas, há registo de pelo menos dez feridos e danos em vários edifícios. As vítimas que sofreram ferimentos sofreram pequenas escoriações devido à queda de objetos. O sismo ocorre dois dias depois do vulcão Etna ter entrado em erupção. Leia a notícia completa na ANSA (acesso livre, conteúdo em italiano).

Cinco Días

Contratos de cinco dias ou menos vão ter descontos agravados em 40% em Espanha

O último Conselho de Ministros espanhol, que se vai realizar na sexta-feira, pretende aprovar uma medida que visa agravar em 40% os descontos das empresas para contratos iguais ou inferiores a cinco dias. A lei visa combater o emprego precário e o “abuso na celebração de contratos temporários de curto prazo”. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Estadão

Brasil deve demorar uma década para voltar ao desemprego pré-crise

O Banco Central brasileiro estima que a retoma da economia seja branda e que, por isso, a recuperação do mercado de trabalho seja também lenta. Os dados apontam para um crescimento de 2,5% em 2019. Caso o país mantenha esta expansão durante os próximos anos, vai precisar de quase uma década para voltar aos 6,8% de taxa de desemprego do período pré-crise, em 2014. Leia a notícia completa no Estadão (acesso livre).

Bloomberg

Menina guatemalteca que morreu nos EUA já foi repatriada

O corpo da menina de sete anos que morreu há duas semanas num hospital norte-americano, depois de tentar atravessar a fronteira com o pai, já foi repatriado. As autoridades estão agora a investigar as causas da morte que aconteceu depois da menor ter sido detida juntamente com o progenitor na fronteira. Uma outra morte está a agora sobre suspeita: um menino de 8 anos, também de origem guatemalteca. Faleceu esta semana sob custódia da Alfândega da Proteção das Fronteiras norte-americanas. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Reuters

Banco do Japão dividido quanto à flexibilização da política monetária

A flexibilização da política monetária do Banco do Japão, que mantém as taxas de juro perto de 0% por um período alargado de tempo, está a dividir a cúpula do banco central. A Reuters escreve que um membro considera que o banco não deve descartar opções como o aumento do intervalo em que os rendimentos dos títulos se podem mover, aumentando os juros. No entanto, outro membro do conselho alerta que a inflação permanece baixa, o que poderia pôr em causa os compromissos assumidos no final de outubro de uma meta de 2% de inflação. Leia a notícia completa na Reuters (acesso condicionado, conteúdo em inglês).