Fatura da água informa litros consumidos a partir de janeiro

Quatro empresas do grupo Águas de Portugal vão disponibilizar a partir de janeiro faturas com informação detalhada sobre os litros consumidos, com o objetivo de consciencializar os clientes para um uso responsável, anunciou a Empresa Pública de Águas Livres (EPAL) esta quinta-feira.

Em comunicado, a EPAL informa que a indicação dos litros consumidos estará disponível nas suas faturas, Águas do Norte, Águas da Região de Aveiro e Águas de Santo André. Esta alteração “não terá qualquer impacto no valor da fatura”, garante a EPAL.

Segundo a EPAL, a informação será “mais fácil de entender”, podendo o cliente verificar regularmente se o consumo de litros de água em casa está a aumentar ou a diminuir.

“Esta nova forma de apresentar os valores em litros pretende tornar mais claro para o consumidor qual foi o seu consumo, de modo a que tenha assim uma consciência mais precisa de quanto pode poupar e, desta forma, contribuir para um uso responsável deste bem cada vez mais precioso”, lê-se no comunicado.

O número de litros consumidos irá aparecer na fatura do cliente depois da leitura calendarizada pelas empresas ou da leitura dada pelo consumidor.

Em paralelo, as empresas vão ainda lançar uma campanha de informação e sensibilização para “promover a poupança do consumo da água”.

